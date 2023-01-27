Что добавить в молоко, чтобы оно не скисло: 7 секретных ингредиентов

Скисание молока – это процесс, тесно связанный с жизнедеятельностью бактерий, как правило, молочнокислых (не зря они получили такое название). Причем он бывает как контролируемым, так и случайным. В первом случае в пастеризованное – очищенное от патогенной микрофлоры – молоко намеренно добавляют "породистые" микроорганизмы. Во втором случае в молоко попадают "дикие" бактерии, обитающие во внешней среде. Поскольку молоко – белковый, а значит, питательный продукт, бактерии сразу начинают активно размножаться. Особенно активно – в тепле, а вот в холодильнике они чувствуют себя менее комфортно, поэтому размножение идет медленнее.

Однако что делать, если вы купили больше молока, чем нужно, или знаете, что в ближайшее время не успеете его выпить? Здесь не помощь придут лайфхаки наших бабушек, с помощью которых молоко дольше останется свежим. Сегодня UAportal собрал 7 основных советов, которые пригодятся вам.

Предотвратить скорое скисание молока поможет стерилизация, т.е. кипячение. Обработанное таким образом молоко может оставаться свежим до недели.

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Еще дольше хранится молоко, в которое перед кипячением добавили небольшое количество сахара.

Щепотка соли , добавленная в молоко при кипячении, также защитит его от скисания.

, добавленная в молоко при кипячении, также защитит его от скисания. Предотвратить скисание молока помогут листья хрена , добавленные в емкость с молоком.

, добавленные в емкость с молоком. Тот же эффект произведет несколько листков мяты помещенных в тару с молоком.

помещенных в тару с молоком. Если вы хотите, чтобы молоко долго не портилось, при кипячении можно добавить к нему небольшое количество соды .

. Для того чтобы молоко дольше оставалось свежим, лучше хранить его в стеклянной или фарфоровой емкости.

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