Что сделать, чтобы в сковороду не пригорала еда: проверенный лайфхак

Если во время жарки пища прилипает к сковороде, вам поможет один действенный способ, о котором вы уже могли слышать. Даже высококачественные сковороды с антипригарным покрытием с течением времени также теряют свои характеристики. Но не нужно выбрасывать старую сковороду.

Чтобы еда к сковороде не прилипала и не пригорала во время жарки, сковороду прожаривают с солью. Эта специя найдется в каждом доме и поможет вернуть антипригарные свойства сковороде. К тому же, новые чугунные грили тоже советуют прожарить с солью сразу после покупки.

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Сначала сковороду нужно обезжирить, помыв ее моющим средством и мягкой губкой. Затем поставьте его на огонь и нагрейте. На горячую сковороду кладем несколько ложек соли так, чтобы она полностью покрывала всю поверхность. Убавьте огонь и периодически помешивайте соль.

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Сковороду нужно прокаливать, пока соль не изменит цвет с белого на желтоватый, а от сковороды не пойдет легкий дымок. Приблизительно через 10 минут снимите сковороду с огня.

Соль можно ссыпать отдельно в какую-нибудь тару. Бумажным полотенцем протираем не только дно сковороды, а всю поверхность. После чего налейте немного подсолнечного масла и бумажным полотенцем тщательно натрите дно и бока сковородки.

Снова ставим сковороду на плиту и хорошо нагреваем. Через 2-3 минуты, когда она нагрелась, выключайте газ и еще раз протрите бумажными полотенцами масло из сковороды.

После этой процедуры вы заметите результат, еда не будет прилипать к сковороде по-прежнему, а вы не будете портить блюда.

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