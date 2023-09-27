Что такое отверстие перелива в умывальнике и какова его функция

Обратим внимание на небольшую деталь в раковине или ванне. Многие игнорируют этот малозаметный элемент, считая, что он несущественен. Однако известно, что это скрытое сантехническое изделие выполняет важную функцию и может предотвратить серьезные проблемы.

Если вас интересовало, как правильно называется маленькое отверстие в раковине, то это "перелив." Этот элемент был создан не случайно; он предназначен во избежание возможной заливки.

Почему нужно это маленькое отверстие в раковине и как с ним обращаться? Большинство из нас забывает об одной важной вещи – регулярной очистке перелива. При использовании раковины в переливе может накапливаться грязь, плесень и остатки моющих средств. Если этому не уделить внимания, с течением времени может появиться неприятный запах.

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Очистить перелив достаточно просто. Возьмите ватный диск и смочите его в уксусе. Затем тщательно протрите внутренние стенки отверстия.

Если вы считаете, что перелив сильно запачкался, можно воспользоваться простым устройством. Возьмите кусок проволоки, обмотайте один конец ватой или тканью, смоченной в уксусе. Вставьте проволоку в проем и осторожно прочистите стенки перелива внутри.

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Напомним, мы уже писали, как отмыть раковину.