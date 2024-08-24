Что такое помощь для решения социально-бытовых вопросов военного и как его получить

Украинские защитники, ежедневно рискующие своей жизнью ради защиты Родины, имеют право на дополнительную финансовую поддержку. Государство обеспечивает различные виды помощи военным, в частности, выплаты по решению трудных жизненных ситуаций.

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Когда военный имеет право на материальную помощь?

Согласно приказу Министерства обороны материальную помощь могут получить военнослужащие, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, связанных со службой. Среди оснований для получения такой помощи можно выделить:

Травмы, ранения, заболевания: Военнослужащие, получившие ранения, контузии, травмы или увечья во время выполнения боевых задач, имеют право на материальную помощь. Также помощь оказывается военным, страдающим тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД.

Смерть близких: При смерти члена семьи военнослужащий имеет право на единовременную выплату.

При смерти члена семьи военнослужащий имеет право на единовременную выплату. Длительное лечение Если военный вынужден проходить длительное лечение или реабилитацию, он также может рассчитывать на материальную помощь.

Размер выплат

Размер материальной помощи определяется индивидуально для каждого случая и не может превышать размер месячного денежного довольствия военнослужащего. Следует отметить, что в денежное обеспечение входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и другие выплаты.

Как получить материальную помощь?

Для получения материальной помощи военнослужащему необходимо обратиться к своему командиру с соответствующим заявлением и пакетом документов, подтверждающих право получения такой помощи.

Дополнительные выплаты

Кроме материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, имеют право на дополнительные выплаты. Так, например, предусмотрены выплаты за участие в боевых действиях, каждый день пребывания на линии фронта и другие.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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