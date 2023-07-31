Чтобы не начала быстро гнить: когда и как выкапывать свеклу

Свекла – вкусный овощ, с которым можно придумать разные блюда. Однако хранение свеклы может стать настоящим испытанием, ведь она часто портятся.

UAportal расскажет, как избежать этой проблемы и как правильно собрать и сохранить урожай свеклы.

При длительном хранении свекла может начать гнить. Это может быть связано с несколькими факторами, такими как:

Место хранения: Помещение, где хранится свекла, может быть одной из причин гнили. Если они испортятся, их необходимо выбросить, чтобы предотвратить распространение гнили на другие корнеплоды.

Помещение, где хранится свекла, может быть одной из причин гнили. Если они испортятся, их необходимо выбросить, чтобы предотвратить распространение гнили на другие корнеплоды. Колебания температуры: Важно контролировать температурный режим в помещении, где хранится свекла, поскольку изменения температуры могут способствовать более быстрой порче овоща.

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Влажность: Влажность воздуха также играет немаловажную роль в продолжительности хранения свеклы. Она не должна превышать 90%, иначе это может повлечь за собой появление гнили.

Влажность воздуха также играет немаловажную роль в продолжительности хранения свеклы. Она не должна превышать 90%, иначе это может повлечь за собой появление гнили. Нарушение технологии хранения: Соблюдение правильной технологии хранения очень важно, поскольку неверные методы могут снизить срок хранения.

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Чтобы избежать проблем с хранением свеклы, следуйте этим рекомендациям:

Сбор урожая: Следует ориентироваться на информацию, содержащуюся на упаковке семян. Там указаны сроки созревания, которые можно учитывать при сборе овоща. В частности, стоит немного передержать свеклу на грядке, чтобы она достигла оптимального размера.

Следует ориентироваться на информацию, содержащуюся на упаковке семян. Там указаны сроки созревания, которые можно учитывать при сборе овоща. В частности, стоит немного передержать свеклу на грядке, чтобы она достигла оптимального размера. Выбор солнечного дня: Важно выбирать солнечный день для сбора свеклы, поскольку высокая влажность может привести к появлению гнили. Извлекайте корнеплоды осторожно, чтобы не повредить их.

Обрезка ботвы: После сбора свеклы обрежьте их ботву, чтобы сохранить ее до следующей весны. Для этого можно воспользоваться специальным секатором или ножом.

После сбора свеклы обрежьте их ботву, чтобы сохранить ее до следующей весны. Для этого можно воспользоваться специальным секатором или ножом. Способ хранения: Свеклу можно класть на постоянное или временное хранение. Для продолжительного хранения лучшим вариантом является подвал с температурой 1-2 градуса. Также можно хранить его в песке в ящиках с плотными стенками.

Напомним, качество и количество урожая картофеля зависит от времени посадки и условий роста.

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