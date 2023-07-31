Чтобы не начала быстро гнить: когда и как выкапывать свеклу
Свекла – вкусный овощ, с которым можно придумать разные блюда. Однако хранение свеклы может стать настоящим испытанием, ведь она часто портятся.
UAportal расскажет, как избежать этой проблемы и как правильно собрать и сохранить урожай свеклы.
При длительном хранении свекла может начать гнить. Это может быть связано с несколькими факторами, такими как:
- Место хранения: Помещение, где хранится свекла, может быть одной из причин гнили. Если они испортятся, их необходимо выбросить, чтобы предотвратить распространение гнили на другие корнеплоды.
- Колебания температуры: Важно контролировать температурный режим в помещении, где хранится свекла, поскольку изменения температуры могут способствовать более быстрой порче овоща.
- Влажность: Влажность воздуха также играет немаловажную роль в продолжительности хранения свеклы. Она не должна превышать 90%, иначе это может повлечь за собой появление гнили.
- Нарушение технологии хранения: Соблюдение правильной технологии хранения очень важно, поскольку неверные методы могут снизить срок хранения.
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Чтобы избежать проблем с хранением свеклы, следуйте этим рекомендациям:
- Сбор урожая: Следует ориентироваться на информацию, содержащуюся на упаковке семян. Там указаны сроки созревания, которые можно учитывать при сборе овоща. В частности, стоит немного передержать свеклу на грядке, чтобы она достигла оптимального размера.
- Выбор солнечного дня: Важно выбирать солнечный день для сбора свеклы, поскольку высокая влажность может привести к появлению гнили. Извлекайте корнеплоды осторожно, чтобы не повредить их.
- Обрезка ботвы: После сбора свеклы обрежьте их ботву, чтобы сохранить ее до следующей весны. Для этого можно воспользоваться специальным секатором или ножом.
- Способ хранения: Свеклу можно класть на постоянное или временное хранение. Для продолжительного хранения лучшим вариантом является подвал с температурой 1-2 градуса. Также можно хранить его в песке в ящиках с плотными стенками.
Напомним, качество и количество урожая картофеля зависит от времени посадки и условий роста.
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