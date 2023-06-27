День Конституции Украины 28 июня: лучшие поздравления на украинском языке

День Конституции отмечается ежегодно 28 июня и является одним из важнейших национальных праздников в стране. В этот день украинцы отмечают принятие Конституции независимой Украины, основного закона страны, принятого в 1996 году.

28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию, которая стала фундаментом демократических принципов, прав и свобод граждан, разделения властей, независимости суда и многих других аспектов украинской политической системы.

Этот праздник напоминает украинцам о важности демократических ценностей, защите прав и свобод каждого гражданина и роли Конституции как основного закона страны. Она также символизирует суверенитет и независимость Украины как государства.

Видео дня

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Предлагаем поздравление с Днем Конституции Украины в прозе:

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть Основной закон Украины всегда будет твердой основой демократии, свободы и правды!

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Желаю, чтобы каждый гражданин Украины имел возможность свободно использовать свои права и участвовать в строительстве сильного и преуспевающего государства. С Днем Конституции!

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Поздравляю с праздником, символизирующим нашу независимость, достоинство и понимание значения демократии. Пусть Конституция остается гарантом наших прав и свобод!

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С Днем Конституции! Пусть принципы справедливости, равенства и законности, закрепленные в Конституции, руководят нашими действиями и способствуют построению лучшего будущего.

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Поздравляю с праздником, когда мы чествуем Конституцию как основу общества. Пусть все граждане Украины живут в мире, согласии и взаимопонимании!

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Желаю, чтобы Конституция Украины оставалась незыблемой инструкцией по развитию справедливого общества, где каждый гражданин имеет право на счастье и достойную жизнь.

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть этот праздник напоминает нам о наших обязанностях перед страной и ответственности за ее будущее. Вместе строим сильную и преуспевающую Украину!

Красивые картинки с Днем Конституции:

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