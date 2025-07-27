Денежная поддержка для украинцев: как получить до 1,3 тыс. долларов помощи

До 28 июля 2025 года отдельные категории украинцев могут получить финансовую поддержку в размере до 1300 долларов США для начала или расширения собственного бизнеса. В Хмельницкой области реализуется грантовая программа, направленная на развитие предпринимательства.

Информация об этом обнародована на официальной странице областного Центра занятости в Facebook. Грантовая инициатива, предусматривающая финансовую помощь по запуску, возобновлению или расширению бизнеса, реализуется общественной организацией "Подольский центр "Гендерный совет"" в партнерстве с JERU (Joint Emergency Response in Ukraine – Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине).

Участие в программе могут принять как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело, но только с территорий Хмельницкой и Красиловской громад.

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Чтобы претендовать на микрогрант, кандидат должен отвечать следующим критериям:

намерены вести бизнес именно в указанных общинах;

владеть профессиональными навыками или опытом в соответствующей области;

принадлежать к одной из социально уязвимых категорий населения.

Преимущество в отборе на участие в программе будет предоставляться следующим группам населения:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

одиноким матерям или родителям;

семьям, где есть беременные женщины или младенцы в возрасте до 6 месяцев;

домохозяйствам, понесшим потери или повреждения в результате войны;

многодетным семьям (с тремя и более детьми);

людям с инвалидностью или проживающим с лицами с инвалидностью;

участникам боевых действий;

семьям военнослужащих или пропавших без вести;

семьям с низким уровнем дохода.

Для участия в программе открытия или наличия зарегистрированного бизнеса не является обязательным требованием.

Размер финансирования и как присоединиться к программе

По информации организаторов, у участников есть шанс получить финансовую помощь на начало или развитие собственного бизнеса – сумма гранта может достигать 54 000 грн (около 1 280 долларов США).

Отбор кандидатов будет проводиться на конкурсной основе. Чтобы отправиться на участие, нужно заполнить онлайн-анкету. Конечный срок подачи – 28 июля 2025 включительно.

Программа предусматривает несколько этапов отбора:

проверка соответствия критериям;

личный визит представителей проекта в заявитель;

принятие окончательного решения оценочным комитетом.

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