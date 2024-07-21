Депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные: счет идет на миллионы

В Украине до 16 июля военнообязанные должны обновить учетные данные. Однако, по меньшей мере, 6 млн мужчин подпадают под штрафы за то, что не успели обновить свои данные.

Об этом рассказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Андрей Осадчук "Українським новинам".

"Я окончательной цифры не видел, но речь идет о том, что обновились где-то 4 миллиона 200. Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том, что подпадающих под обновление мужчин их около 11 миллионов 100 тысяч. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум 6 миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", – рассказал он.

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По его мнению, соответствующий показатель "нарушителей" – доказательство того, что процесс обновления данных реестра военнообязанных был сделан "бездарно".

"Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" – это то, что сделали поздно и торопливо", – убежден Осадчук.

Добавим, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период (в том числе во время военного положения) предлагается наказывать штрафом в размере от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен).

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, как самостоятельно распечатать военный билет.

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