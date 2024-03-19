Депутат рассказал о важной поправке к закону о мобилизации: о чем речь

Оборонный комитет продолжает рассмотрение поправок к правительственному законопроекту о мобилизации. В частности, нардепы поддержали поправку №1197, гарантирующую, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК с отношением от воинской части, человека отправят именно в эту часть.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. По его словам, обсуждение на комитете было бурным.

"По странной (скажем прямо, советской) логике минобороны и генштаба, чем больше людей и частей охвачено рекрутингом, тем меньше мобилизационного резерва. Хотя по нормальной логике все с точностью до наоборот – чем больше вакансий в армии будет заполнено с помощью рекрутинга, тем меньше вакансий останется заполнить из-за мобилизации", – отметил он.

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Нардеп добавил, что качество пополнения из-за рекрутинга несравненно выше, поскольку часть отбирает именно тех специалистов, которые ей нужны. Также Вятрович подчеркнул, что мотивация рекрутов совсем другая – они идут на конкретную должность в конкретную часть.

"Ибо если к одним частям (в том числе и фронтовым) стоит очередь желающих, а к другим никто не идет, это очевидно связано с разным качеством командиров, разным отношением к людям в разных частях. И повсеместное введение рекрутинга, защищенного законодательными гарантиями, заставит худшие части подтягиваться к лучшим", – указал депутат.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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