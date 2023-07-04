Диетолог объяснила, действительно ли психологическая зависимость от кофе

Кофе – предмет многих дискуссий, связанных с психологической и физиологической зависимостью. Она оказывает влияние на организм, особенно если потребляется со сладкими добавками. Воду можно пить отдельно от кофе или запивать им. Другим спорным вопросом есть взаимосвязь кофе и сигареты. В программе "Откровенно с врачом" на Украинском радио "Черниговская волна" психолог-диетолог Анжелина Балева рассказала об этих темах, а также о маркетинге, рекламе, фильмах и стереотипах, связанных с кофе.

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С психологической точки зрения, отказаться от кофе может быть затруднительно. Однако, согласно наблюдениям Анжелины Балевой, после 28-дневного периода отказа от кофе люди начинают лучше спать и чувствовать себя бодрее в течение дня. Поэтому он советует потреблять кофе не как средство для бодрости, а как удовольствие, подобно десерту.

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Зависимость от кофе отличается от наркозависимости и скорее психологической зависимостью. Это связано с привычкой ассоциировать кофе с активной деятельностью и всегда иметь что-либо в руках.

Кофе может снять стресс, но это не означает, что он влечет за собой психологическую зависимость. Важно помнить, что кофе возбуждает нервную систему, а не доставляет истинного удовольствия. Для того чтобы насладиться кофе и почувствовать вкус жизни, важно потратить на это время и не спешить. Кофе должен быть моментом отдыха, а не простым рутинным делом.

Сочетание кофе с сигаретой часто объясняется наличием биоактивного вещества, помогающего снять утреннюю ломку после ночного периода без курения. Также, фильм "Кофе и сигарета" способствовал утверждению идеи, что эти два элемента в жизни человека неотъемлемы. Однако, существует сознание, которое формируется через фильмы и сериалы, что кофе и сигареты являются нормой и хорошо.

Кофеманами можно назвать две группы людей: тех, кто действительно любит кофе и заботится о качестве потребления, и тех, кто пьет кофе просто для того, чтобы быть бодрее. Последний тип людей зависит не от кофе самого по себе, а от своей постоянной спешки и потребности быть в движении. Это касается не именно кофе, а образа жизни.

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