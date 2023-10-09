Диетологи назвали топ-три напитка, снижающих риск тромбоза

Есть напитки, которые разжижают кровь и тем самым уменьшают риск тромбоза. По совету диетологов стоит обратить внимание на ягодный морс, который можно приготовить из малины, ежевики и других любимых ягод. Даже замороженные ягоды подойдут. Чтобы сделать этот напиток еще более полезным, добавьте немного имбиря.

Об этом пишет Радиотрек.

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Зеленый чай также полезен, поскольку он улучшает текучесть крови и содержит полезные вещества, которые предотвращают образование тромбов.

Не следует забывать и о какао, обладающем противовоспалительными свойствами. Поэтому, если вы хотите защитить себя от тромбоза, этот ароматный напиток также может быть отличным выбором, при условии, что вы будете умеренно употреблять сахар.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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