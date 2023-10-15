Длительный COVID: Ученые обнаружили скрытую форму хронической болезни

По меньшей мере 10% людей, инфицированных SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID, имеют симптомы, продолжающиеся более четырех недель после заражения. С более чем 770 миллионами заражений на сегодняшний день это означает, что десятки миллионов людей живут с долгосрочными последствиями COVID, известными как "длительный COVID".

Было изучено более 200 симптомов длительного COVID-19, среди которых наиболее распространены усталость, одышка и когнитивные трудности, такие как проблемы с памятью или "мозговой туман". Состояние может быть утомительным – многим людям приходится сокращать свой рабочий день или они полностью не могут работать. Об этом пишет Sciense Alert.

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Но COVID может являться не единственной причиной длительных симптомов. В новой статье ученые сообщили результаты исследования, в котором сравнивали долгосрочные симптомы, о которых сообщали люди, перенесшие различные острые респираторные инфекции.

Более 10 000 человек попросили сообщить о 16 симптомах, обычно встречающихся во время длительного COVID-19, таких как усталость, одышка, боли и головокружение. Затем мы сравнили, насколько распространены эти симптомы среди трех групп: людей, сообщивших о COVID, тех, кто сообщил о другой острой респираторной инфекции (но результат теста на COVID был отрицательным), и тех, кто не сообщил ни одной инфекции.

Ученые сосредоточились на долгосрочных симптомах, включив только людей, инфицированных более четырех недель назад. Они также учитывали общее состояние здоровья людей до того, как они были заражены, и наличие у них респираторных заболеваний.

Исследование показало, что все рассмотренные симптомы чаще встречаются у людей с предыдущей COVID, чем у людей без инфекций, независимо от того, сообщали ли они о длительной COVID.

Однако это открытие не было уникальным для COVID. Почти все симптомы, которые мы рассматривали, также более распространены у людей с респираторными инфекциями, не связанными с COVID, чем у тех, кто не был инфицирован.

Иными словами, выводы намекают на существование "длительной простуды": длительные последствия для здоровья от других респираторных инфекций, таких как простуда, грипп или пневмония, остающиеся пока нераспознанными.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов длительной простуды включают кашель, боль в животе и диарею. Об этих симптомах сообщалось в среднем через 11 недель после инфицирования.

Хотя тяжелая первичная инфекция, кажется, увеличивает риск долгосрочных симптомов, наше исследование пока не говорит нам, почему некоторые люди страдают длительными симптомами, а другие – нет.

Важно, что у нас нет доказательств того, что симптомы длительной простуды имеют такую же тяжесть или продолжительность, что и затяжная COVID-19. На самом деле мы заметили некоторые важные отличия в симптомах, о которых сообщалось в двух группах: выздоравливающие от COVID чаще испытывают головокружение или проблемы со вкусом и обонянием.

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Эти выводы проливают свет не только на влияние длительного COVID на жизнь людей, но и другие респираторные инфекции.

Недостаточная осведомленность или даже отсутствие общепринятого термина, такого как "длительная простуда" или "длительный грипп", препятствует как сообщать, так и диагностировать эти заболевания. И люди, сообщающие о своей длительной простуде, все равно могут трудно поставить диагноз из-за широкого спектра симптомов и отсутствия диагностических тестов.

Длительные симптомы после респираторных инфекций – явление не новое. Исследования с участием переживших две предыдущие вспышки коронавируса – пандемию тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) и вспышку респираторного синдрома на Ближнем Востоке (Mers) – оказали долгосрочное влияние на функцию легких, качество жизни и психическое здоровье.

А некоторые люди, госпитализированные с гриппом А, испытывали респираторные и психологические проблемы, по крайней мере, через два года после выписки из больницы.

Но большинство исследований сосредоточено на людях с тяжелыми заболеваниями, часто настолько серьезными, что их госпитализируют. Мало известно об отдаленных последствиях респираторных инфекций среди людей, у которых эпизод острого заболевания менее тяжел.

Долгая COVID-19 преодолела эту тенденцию, ее исследовали на людях со всеми степенями тяжести начальной инфекции. Это в значительной степени благодаря сильной пропаганде пациентов, которая показывает, что это может повлиять даже на тех, у кого легкие начальные симптомы.

Требуя признания своего состояния, люди с продолжительным COVID-19 обратили крайне необходимое внимание на постинфекционные синдромы в целом.

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Напомним, летом в Минздраве заявили, что осенью Украина может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19. Это может произойти, если в стране снизятся темпы вакцинации.

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