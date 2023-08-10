Для чего в стиральной машинке три отверстия в отсеке для порошка

Отсек для стирального порошка в стиральной машинке обычно содержит три выделения. Один, крайний слева, используется для стирального порошка, второй – средний – для ополаскивателя. А для чего же третий отдел, расположенный справа?

Каждый из этих трех отделов обозначен определенным символом, объясняющим его использование.

Итак, на отделе слева находится отметка II - она означает "основную стирку", отсек, куда заливают ополаскиватель, обозначенный знаком "цветок", или ІІІ. А вот крайний справа отсек обозначается И, он означает "предварительную стирку".

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Единственные два отделения, которыми пользуется большинство людей, — это "основная стирка" и "ополаскиватель".

Что касается третьего отделения, его используют, когда включают режим предварительной стирки.

Отделение для предварительной стирки в стиральной машине предназначено для стирального порошка или других средств, которые могут помочь предварительно обработать сильно загрязненную одежду перед уходом на основной цикл стирки.

Отделение для смягчения ткани в стиральной машине предназначено только для ополаскивателя. Вы можете налить его в это отделение перед стиркой и машинка сама заберет кондиционер, когда перейдет на режим полоскания белья.

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