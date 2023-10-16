Для чего в унитаз на ночь класть зубчики чеснока (видео)

Туалет является тем местом, которое нужно всегда содержать в чистоте и периодически дезинфицировать. Однако если вы не хотите использовать для этого агрессивные химические средства, попробуйте обойтись уксусом или содой. Эти два ингредиента могут помочь вымыть унитаз и продезинфицировать его.

Также можно использовать чеснок. Как сообщает издание "Санте", он не только поможет вам сделать унитаз чистым, но и избавит от бактерий и плесени.

Чеснок содержит алицин, вещество, издающее сильный запах, но убивает грибки, бактерии, а также плесень. Кроме того, компоненты серы в чесноке могут поглощать неприятные запахи.

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Для дезинфекции унитаза вам понадобится всего один или два зубчика чеснока. Вы должны его очистить от шелухи и измельчить. Затем на ночь высыпьте чеснок в унитаз и закройте крышку сиденья. Утром просто смойте воду в унитазе.

Отмечается, что чеснок также удалит желтоватые следы вокруг унитаза. Заварите чай с размельченным зубчиком чеснока, дайте настояться 15 минут. После этого просто вылейте чай в унитаз. Затем ершиком почистите стенки и ободок унитаза. В конце концов, просто смойте водой.

Не забывайте промывать и дезинфицировать туалетную щетку в конце уборки. Ершик рекомендуется замочить в ведре горячей воды и добавить отбеливатель или чистящие средства, содержащие хлор.

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