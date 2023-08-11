Добавьте кофейную гущу, чтобы гортензии цвели потрясающим цветом: советы садоводов

Гортензии быстро растут, если они получают надлежащий уход и внимание садоводов. Хотя невозможно заставить гортензии мгновенно заполнить участок, садоводы могут помочь им в этом.

Один из способов, как это можно сделать, – удобрять эти растения. Добавление удобрений в гортензии может помочь им быстрее расти, сообщает Express.co.uk.

Кофейная гуща является одним из способов создать почву, которая дает немного более необычные цветные цветы. При добавлении в грунт кофейная гуща создаст более кислый рН, который поможет цветам производить голубые цветы вместо розовых или белых.

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Но учтите, что тем, кто использует кофе для изменения кислотности почвы, это нужно делать регулярно. Любое цветение гортензии будет реагировать на повышенную кислотность почвы, но садоводы должны убедиться, что они используют его регулярно и что почва все еще является плодородной и влажной.

Чтобы использовать кофейную гущу для гортензий, начните с добавления ее в грунт осенью. Посыпьте ими вокруг гортензий и вотрите их в землю. Повторно обработайте землю так же, как и любые удобрения, всего два-три раза в год.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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