Добавьте в грунт кофейную гущу, чтобы получить небывалый урожай помидоров: секреты дачников

Среди украинских дачников одной из самых распространенных культур помидоры. Эти овощи могут давать обильный урожай, но для этого нужно знать и выполнять некоторые действия.

В частности, нужно подпитывать почву, в которой будут выращиваться томаты. Одним из вариантов такой подкормки является кофейная гуща, сообщает Express.

Многие растения благодаря кофейной гуще дают лучший урожай и растут быстрее. Такая подкормка особенно подходит культурам, которым нужны кислые условия.

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Для того чтобы получить хороший урожай, нужно внести кофейную гущу в почву перед посадкой помидоров. Удобрение обеспечит растение полезными веществами, в частности азотом, фосфором и калием. Это будет способствовать лучшему росту томатов.

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Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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