Добраться можно через соседнюю область: самое большое за 130 лет зимнее наводнение накрыло Черниговщину (фото, видео)

На Черниговщине из-за подъема уровня воды в реках подтоплены более 130 домохозяйств и нарушено прямое сообщение с более чем 10 селами региона. В области объявлен III уровень опасности – красный.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Черниговской ОВА. По информации, подтоплен участок автодороги Пустынки-Рудня (длина подтопления 150 м, высота воды до 40 см), транспортное сообщение осуществляется с помощью автомобилей повышенной проходимости. Подтоплений жилых домов нет.

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Кроме этого, из-за зимнего половодья на Десне прекращено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Новгород-Северского района – с. Бирине, с. Подгорное и с. Прокоповка. Транспортное сообщение осуществляется со стороны Сумской области.

Из-за увеличения уровня воды в Сейма временно прекращено движение транспортных средств временной переправой на автодороге М 02 Кипти-Глухов-Бачевск возле Батурина Нежинского района. Движение транспорта к восьми населенным пунктам Нежинского района осуществляется также со стороны Сумской области.

По оценкам специалистов областного центра по гидрометеорологии, в этом году наблюдается наибольшее зимнее наводнение на Десне за почти 130 лет наблюдений. Подтоплений дорог и домохозяйств зимой местные жители не наблюдали последние 50 лет.

Как сказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в общенациональном марафоне "Единые новости", сейчас в области есть проблемы как с ледяными пробками на реках, так и с высоким уровнем воды.

"На реках аномально высок уровень воды для этого времени. На севере области у нас два понтонных моста, к ним затруднен доступ вследствие высокой воды, и люди там передвигаются по другим, альтернативным, путям. Эти две понтонные переправы: одна на реке Десна, другая на реке Вить – они сегодня не работают".

Как видим, природа также всячески защищает пограничные области Украины от вражеского наступления.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал угрозу наступления кафиров из Беларуси. По его словам, белорусы действительно не хотят нападать на украинцев.

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