Ученые обнаружили древнейшего морского ящера, Trachelosaurus fischeri, существовавшего примерно 247 миллионов лет назад. Это существо, долгое время являвшееся для научного мира загадкой, наконец открыло свои тайны благодаря новейшим исследованиям.

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Как пишет IflScience, остатки T. fischeri, обнаруженные в Германии в 1918 году, в течение многих лет вызвали многочисленные дебаты и недоразумения среди ученых. Исторические записи указывали на то, что у этого ящера была вытянутая шея и небольшая голова, однако его точная классификация и идентификация изменялись со временем.

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Свежие научные открытия подтверждают, что T. fischeri относится к категории рептилий, известных как Tanysauria. Исследователи обнаружили, что T. fischeri имеет родство с Dinocephalosaurus orientalis – другим видом морских рептилий, существовавших в один и тот же временной промежуток. Интересно, что анализ T. fischeri был осуществлен благодаря музейным экспонатам, подчеркивающим значение сохранения и изучения таких исторических находок.

Глубокое сравнительное исследование показало, что эти два вида ящуров имеют тесные родственные связи, что подтверждает морское происхождение Trachelosaurus fischeri. Это указывает на то, что этот вид является одним из древнейших представителей длинношеих морских рептилий, появившихся на планете задолго до появления танистрофеидов, плезиозавров и других мезозойских морских ящеров с подобным строением.

Исследования также указывают на то, что начало триасового периода было ключевым для эволюции новых видов рептилий, как в водной среде, так и на суше. Изучение таких артефактов играет немаловажную роль в понимании эволюционных процессов на Земле и ее истории. Таким образом, T. fischeri является важным свидетелем прошлого, помогающим нам раскрыть тайны развития живых организмов и истории нашей планеты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной Америке найдены два новых вида ранее неизвестных науке динозавров.

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