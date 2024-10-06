Доллар или евро: какую из главных валют в Украине лучше покупать в октябре

В Украине стоимость доллара ниже на несколько гривен по сравнению с евро. Однако, считается, что именно долларовая валюта является более популярной, хотя значение евро в стране постепенно растет.

Экономист Даниил Монин, который ранее давал комментарий для 24 Канала, отметил, что евро слабее американского доллара. "Стратегически американская экономика выглядит лучше европейской", – сказал эксперт.

Однако финансовый аналитик Андрей Шевчишин ранее сообщил 24 Каналу, что доля евро также увеличивается.

"Сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах", – подчеркнул он.

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Каков курс гривны к доллару и евро

На наличном рынке, по состоянию на 6 октября, наблюдается разница в курсе доллара и евро:

В банках доллар можно приобрести за 41,5 грн, а продать за 41,05 грн. Евро покупают за 45,99 грн, а продают за 45,4 грн.

Официальный курс валют на этот день составляет: доллар – 41,22 грн, евро – 45,52 грн.

Напомним, ранее эксперт назвал дни недели, когда выгоднее менять доллары.

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