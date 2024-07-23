Должны ли пенсионеры платить за проезд: подробности

Тема бесплатного проезда интересует многих украинцев, а особенно это касается пенсионеров, которые активно пользуются общественным транспортом.

Согласно действующему законодательству, пенсионерам в Украине предоставляется право бесплатно проезда в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, а также осуществлять поездки на пригородных поездах. Однако стоит помнить, что такие льготы не распространяются на услуги такси. Об этом пишет 24 канал.

Необходимым условием для пользования этим правом является наличие при себе документа, подтверждающего статус пенсионера. Поэтому важно всегда иметь при себе свое пенсионное удостоверение.

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Важно подчеркнуть, что согласно украинскому законодательству, перевозчики не имеют права безосновательно отказывать в осуществлении льготных перевозок. Также они несут юридическую ответственность за нарушение этих требований.

Какие дополнительные льготы предоставляются пенсионерам

Пенсионеры также имеют право на:

освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, если пенсионер проживает в селе и занимается определенной деятельностью (культурной, медицинской или образовательной);

бесплатную юридическую помощь или услуги с большой скидкой;

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку.

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