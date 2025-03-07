'Дом мечты' по-Трампу: американцам покажут свободу вместо ограничений Байдена

Потребительская группа Alliance for Consumers представила цифровую иллюстрацию "Дом Мечты Трампа", демонстрирующую, как изменятся американские дома после отмены правил на бытовую технику. Новый указ Трампа "Разблокировка американской энергии" отменил ограничения на газовые плиты, стиральные машины, лампочки и другие приборы, ранее введённые при администрации Байдена.

Представители группы утверждают, что отмена регулирования даёт потребителям свободу выбора и снижает расходы на домашнюю технику. Республиканцы в Конгрессе уже готовят законодательные меры для поддержки этой инициативы, направленной на отмену стандартов для бытовой техники и зеленой энергетики, пишет Fox Business.

"Администрация Трампа предоставляет потребителям свободу выбора продуктов, которые лучше всего подходят их семьям", — заявил исполнительный директор Alliance for Consumers O.H. Skinner в интервью.

Сообщается, что в "доме Трампа" имеется сушилка для одежды, которая "сушит вашу одежду", водонагреватель, который "нагревает воду", и грузовик на бензине на подъездной дорожке. Кроме того здесь есть еда из McDonald’s, которую "подают на Air Force One.

Новый "Дом Мечты" показывает, как, по мнению организации, климатическая политика при Байдене могла бы увеличить затраты на бытовую технику. Skinner отметил, что администрация Байдена навязывала потребителям жизнь по указаниям оторванных от реальности чиновников и активистов, а теперь администрация Трампа хочет вернуть свободу выбора – позволить людям выбирать то, что им действительно нужно.

Отмечается, что представители партии республиканцев в Конгрессе уже занимаются разработкой законов, которые помогут отменить стандарты для бытовой техники и зеленой энергетики, введённых при Байдене. Кроме того, предстатели демократов поддержали резолюцию которая блокирует правило, запрещающее использование неконденсирующих водонагревателей на природном газе.