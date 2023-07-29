Домашняя тренировка: фитнес-тренер рассказала, какое спортивное снаряжение стоит приобрести

Домашние тренировки с надежным спортивным снаряжением становятся более эффективными и интересными. Выбирая спортивное снаряжение для домашних тренировок, не забывайте учитывать свои потребности и физические возможности.

Об инвентаре для домашних тренировок рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская в Instagram. Инвентарь нужно выбирать в соответствии с уровнем вашей подготовки.

"Друзья, сегодня хочу вам больше рассказать о спортивном снаряжении, которое понадобится во время тренировки дома или на улице. Имея дома эти предметы, ваши занятия спортом станут еще более эффективными и интересными", – сказала Марина Боржемская.

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Снаряжение для домашних тренировок:

Фитнес-резинки разной сложности. С ними ваши тренировки станут разнообразными, а мышцы рук, ног и спины будут работать эффективнее.

Утяжелители для рук и ног. Этот инвентарь создает дополнительную нагрузку во время тренировок и помогает добиться больших результатов в махах ногами и руками.

Гантели для фитнеса. Благодаря гантелям вы сможете работать над мышцами рук, плеч, спины, груди, ног и ягодиц.

Скакалка. Идеальный инвентарь для сжигания калорий, улучшения координации и ускорения метаболизма. Также подходит для тренировок на улице.

Мяч для фитнеса. Придает гибкости телу, улучшает равновесие и стабильность. Это также отличный тренажер для реабилитационных упражнений.

Гимнастический ролик для пресса. С ним вы сможете работать над рельефным животом и улучшить тонус тела.

Массажный ролик. Его помощь после тренировок успокоит мышцы и улучшит мобильность тела.

Коврик для йоги. Он предоставит безопасность и комфорт во время тренировок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как безопасно тренироваться в жару. Фитнес-тренер Маринка Боржемская убеждена, что тренировки нужны не только для стройной фигуры, но и для нормализации психоэмоционального состояния.

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