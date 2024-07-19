Доплаты к пенсии в 65 лет: на что могут рассчитывать пенсионеры

Граждане Украины, которые достигли 65-летнего возраста и накопили достаточно лет страхового стажа, имеют право на пенсионные выплаты, которые составляют не менее 40% от заработной платы. В то же время те, кто не приобрел нужного страхового стажа, получают пенсионные выплаты, величина которых зависит от прожиточного минимума.

Женщины, которые проработали 30 лет, и мужчины с 35-летним стажем, достигнув 65-летнего возраста, имеют право на пенсию, которая не может быть ниже 40% от официально установленного минимума заработной платы. Об этом пишет 24 канал.

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В настоящее время, когда минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была бы составлять 3 200 гривен. Однако, на практике, она составляет 3 370 гривен.

Следовательно, пенсионерам, которые достигли 65 лет и получали пенсию меньше, чем 40% от минимальной заработной платы, будет автоматически назначена доплата.

Какие существуют доплаты по возрасту

Необходимо подчеркнуть, что пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, предоставляется право на получение доплаты по возрасту.

Эта возрастная надбавка автоматически назначается к их пенсии, а ее величина варьируется в зависимости от возраста лица. Сумма доплаты увеличивается пропорционально возрасту:

Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет начисляется дополнительно 300 гривен.

Лица от 75 до 79 лет получают дополнительную сумму в размере 456 гривен.

Пенсионеры старше 80 лет имеют право на доплату в размере 570 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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