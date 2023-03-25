Древнюю гробницу с останками трех человек нашли археологи в Китае (фото)

В Китае археологи обнаружили гробницу с кирпичными камерами времен династии Цзинь. Она находилась в провинции Шаньси.

Как сообщает Heritage Daily, раскопки проходили неподалеку от села Дунфеншань в уезде Юаньцюй. Они были инициированы Институтом археологии провинции Шаньси и предшествовали строительным работам по прокладке нового трубопровода.

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Эту гробницу специалисты датировали периодом династии Цзинь, официально известной как Великий Цзинь. Время существования династии – с 1115 по 1234 год нашей эры. Она была создана на месте современных Цзилиня и Хэйлунцзяна вождем одного из племен. Династия Цзинь правила, пока последний император Айзонг не покончил жизнь самоубийством – он повесился, чтобы не попасть в плен к монголам.

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Во время раскопок археологи обнаружили квадратную усыпальницу с камерой, построенной из резного кирпича, имитирующего дерево. К камере от запечатанного проема двери через коридор ведет ступенчатый проход. Размер помещения – 2 на 2 метра, высота 3,4 метра. Сооружение имеет восьмиугольную крышу с 13 сложенными наклонными слоями кирпича.

Сообщается, что на северной стене камеры нанесено изображение сторожки, с обеих сторон от нее – фигуры мужчины и женщины, сидящие за столами на резных стульях. Мужчина изображен с бородкой и в платье с поясом на талии, женщина – в двухбортном платье.

В усыпальнице были найдены останки ребенка и двоих взрослых. Специалисты считают, что у них на момент смерти было от 50 до 60 лет.

Рядом с захоронениями были найдены фарфоровые миски, кувшины, лампа и глазированные горшки.

Здесь же был обнаружен сертификат о покупке земли, нанесенный на кирпич, с каллиграфической надписью, которая переводится как "Деревня Ван" с именами "Гунцао и Минчан". Ученые датировали сертификат периодом с 1190 по 1196 год нашей эры, когда в Китае правил император Чжанцзун Цзинь.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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