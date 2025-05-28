Дроны атаковали Харьковщину: есть раненые, среди них - ребенок

Из-за вражеского удара беспилотников по Харьковской области травмы получили 8 человек, включая 4-летнюю девочку. В селе Васищево Харьковского района во время обстрела ранения получили мужчины в возрасте 51, 43 и 59 лет.

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Также травмировалась 4-летняя девочка, у которой развилась острая стрессовая реакция. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Эсхар Чугуевского района в результате вражеского нападения пострадали двое мужчин 63 и 80 лет, а также две женщины в возрасте 63 и 71 год.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска совершили ракетную атаку на Харьков.

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