Эдди Хирн: Джею Опетаи осталось два шага к историческому чемпиону

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился новыми деталями по поводу карьеры Джея Опетаи, который уверенно двигается к статусу абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. По его словам, боксер стоит перед возможностью изменить историю дивизиона в ближайшее время.

По информации Хирна, сейчас ведутся переговоры о бое Опетаи с Хильберто Рамиресом, которое может состояться уже в октябре. Однако до этого команда австралийца рассматривает возможность еще одного поединка, который поможет укрепить его позиции в мировом рейтинге. Такое развитие событий может существенно перетасовать расписания в крузервейте и повлиять на дальнейшее распределение чемпионских титулов.

Эта новость вызвала значительный интерес среди поклонников бокса, ведь Опетая является одним из самых технических и быстрых бойцов своей категории. Его стиль основан на грамотной защите и точных контратаках, что делает его чрезвычайно опасным соперником. Кроме того, предстоящее чемпионство откроет перед ним дверь до перехода в сверхтяжелый вес, где его будут ждать еще более знаковые противостояния.Среди возможных соперников для Опетаи рассматривается и Баду Джек, владеющий поясом WBC. Если это сражение состоится и завершится победой австралийца, он станет на шаг ближе к объединению всех титулов в своем весе. Как отмечает Хирн, два удачных поединка могут сделать его абсолютным чемпионом мира.

Достижение такого статуса не только укрепит позиции Опетаи в мировом боксе, но и станет значимым событием для всего первого тяжелого веса. Молодые бойцы, стремящиеся покорить этот дивизион получат нового кумира, а сам вид спорта получит дополнительный импульс для развития.

После возможного покорения крузервейта Опетая планирует выход в тяжелый вес. Это решение может сделать его частью элитного пула бойцов, претендующих на место среди лучших во всех весовых категориях. Поэтому ближайшие поединки имеют стратегическое значение не только для самого боксера, но и для мирового боксерского рынка.Ранее Хирн заявлял, что Опетая является одним из возможных соперников для Александра Усика, добавляющего еще больше интриги в его карьерный путь. Такое развитие событий может привести к большим боям, которые останутся в истории бокса.

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