Российские пропагандисты заявили об очередном уничтожении собственного истребителя Ми-8. Его сбила российская противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в российском Telegram-канале Fighterbomber. В первый день полномасштабного вторжения российская противовоздушная оборона уничтожила собственный самолет.

Экипажу Ми-8МТВ-5 вечного полета, говорилось в сообщении российских пропагандистов.

В России уверены, что последний сбитый экипаж РФ на войне в Украине также будет на счету российской противовоздушной обороны.

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Также в РФ расследуют каждую потерю, однако ее причины повторяются – погибшему экипажу вручают ордена Мужества. В то время как расчеты ПВО также получают эти ордена, однако впоследствии. Все это происходит по кругу и устраивает всех, кроме лётчиков. В частности, им все чаще приходится уклоняться от собственных ракет.

Напомним, 29 сентября возле временно оккупированного Токмака Запорожской области российская противовоздушная оборона уничтожила собственный самолет Су-35. Экипаж российского истребителя также погиб.

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