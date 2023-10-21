Эксперт объяснил, что не стоит есть на обед, чтобы не было проблем со здоровьем

Врач перечислил пять вещей, которые не стоит есть на обед, поскольку это может иметь серьезные последствия для здоровья. В частности, следует избегать газированных напитков и сладостей в обеденное время.

Доктор Реза Тиргари также рекомендует сократить количество мяса. Об этом сообщает Mirror.

В обед следует избегать газированных напитков, даже не содержащих сахара, поскольку они содержат фосфорную кислоту. Это вещество ужасное для зубов и костей, оно вымывает кальций из костей, что увеличивает риск остеопороза.

Читайте также: Почему стоять в планке более 10 секунд – бессмысленно

Доктор Тиргари сказал, что люди не должны есть сладости во время обеда из-за сахара. Также следует избегать мяса с высокой степенью обработки, и его следует есть только изредка.

Он также сказал, что пальмовое масло, которое он описал как "одно из самых нездоровых насыщенных масел", следует исключить. Молочные продукты следует употреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания жира.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !