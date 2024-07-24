Эксперты назвали топ-10 кроссоверов, которые долго сохраняют свою стоимость

Когда человек рассматривает покупку кроссовера да и любого другого авто, одним из ключевых критериев является способность автомобиля сохранять свою стоимость на протяжении времени. Для одних это возможность выгодно продать машину после короткого использования, для других – это важный актив, который можно использовать в будущем.

Эксперты издания WhatCar проанализировали авторынок и определили, какие кроссоверы лучше всего удерживают свою первоначальную стоимость.

Для анализа были взяты данные о рыночной стоимости автомобилей через три года после их покупки и сравнены с их первоначальной ценой. В результате был создан рейтинг из десяти кроссоверов, которые показали наименьшее снижение в цене.

Вот этот ТОП-10 кроссоверов:

1. Lamborghini Urus – остаточная стоимость: 72.6%

2. Mercedes G-Class – остаточная стоимость: 62.3%

3. Lotus Eletre – Остаточная стоимость: 60.8%

4. Land Rover Defender – остаточная стоимость: 58.1%

5. Mini Countryman – остаточная стоимость: 57.3%

6. Range Rover – остаточная стоимость: 56.54%

7. Range Rover Sport – остаточная стоимость: 56.53%

8. Renault Scenic E-Tech – остаточная стоимость: 56.3%

9. Land Rover Discovery – остаточная стоимость: 54.5%

10. Tesla Model Y – остаточная стоимость: 53.7%.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых выносливых машин на рынке Украины, проезжающих 700 тыс. км и более.

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