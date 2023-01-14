Еще несколько магнитных бурь разной интенсивности ожидаются в январе: стали известны даты

Пик геомагнитной активности придется на конец января. Магнитные бури разной интенсивности накроют Землю с 24 по 31 января, сильнейшие удары могут произойти 25-27 января.

Слабые геомагнитные бури силой в три балла ожидаются 14, 17, 21, 28, 30, 31 января. Малые геомагнитные колебания силой в четыре балла возможны 18 и 27 числа. Умеренные бури могут произойти 19, 20 и 26 января.

По данным портала Meteoagent, усиление интенсивности магнитных колебаний можно ожидать в период с 25 по 27 января, но это по предварительному прогнозу.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь быть очень осторожными и следить за своим здоровьем. Во время геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут ощущать упадок сил, ухудшение настроения, нарушение сна, головные боли и головокружение, перепады артериального давления.

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Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь:

Старайтесь отказаться от вредной пищи, не употребляйте алкоголь и не курите.

Уменьшите физические нагрузки.

Высыпайтесь.

Старайтесь не стрессировать и избегать конфликтных ситуаций.

Больше времени проводите на открытом воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ученые предупредили об интенсивной магнитной буре уже на следующей неделе. Чтобы уберечь организм от негативного действия магнитных бурь, следует соблюдать правила здоровой жизни.

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