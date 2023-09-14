Еще одну категорию граждан могут освободить от призыва в армию: что известно
В Украине хотят избавить от мобилизации еще одну категорию граждан. Речь идет об адвокатах, продолжающих деятельность во время военного положения.
Соответствующий законопроект предложили члены депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев и Анатолий Бурмич. Об этом идет речь в тексте документа.
В законопроекте перечислены условия, при которых адвокаты могут получить отсрочку от мобилизации. А именно:
- внесение в Единый реестр адвокатов Украины до дня введения военного положения в Украине;
- отсутствие сведений об остановке адвокатской деятельности.
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Добавим, сейчас в Украине некоторые категории граждан освобождены от призыва. Мобилизацию или бронь могут получить:
- студенты и преподаватели;
- лица, воспитывающие детей;
- сотрудники IT-сектора;
- правоохранители и госслужащие.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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