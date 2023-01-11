Если ЧВК "Вагнер" захватит Соледар, путин может предоставить Пригожину полумиллионную армию для весеннего похода на Киев – Яковина

Соледарь стал самой горячей точкой на линии фронта, в основном боевые действия в этом районе ведет именно ЧВК "Вагнер".

Журналист Иван Яковина считает, что официальные силовики России оказались абсолютно бессильными, поэтому если Евгений Пригожин сумеет показать эффективность ЧВК "Вагнер" и захватить хотя бы Соледар, то путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

На прошлой неделе руководство ЧВК Вагнера осознало, что взять Бахмут в лоб точно не получится, потому что это очень сложно, поэтому нужно как-то окружать этот населенный пункт. Попытки сначала спрятаться к югу от Бахмута, чтобы обойти его с юга, завершились неудачей.

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По словам Яковины, причиной является то, что к югу от Бахмута есть огромный укрепрайон, стоящий на холме.

"Поэтому бились-бились лбом россияне об эту крепость, взять ее не смогли, решили пойти по северному пути через город Соледар. В отличие от этого клещиевского укрепрайона, Соледар стоит не на холме, а в низине. У него со всех сторон над ним нависают холмы Если смотреть с украинской стороны, то слева есть поселок Яковлевка, который стоит на холме, и вот этот поселок россияне захватили и оттуда попытались зайти во фланг украинской армии, которая обороняла Соледар и поселок Бахмутское.

Оно будто примыкает, стоит вплотную к Соледару к юго-востоку от него, его ЧВК Вагнеру удалось захватить. Именно туда все самые боеспособные войска сейчас от Бахмута перебросили, потому что даже сейчас украинские военные отмечают, что в районе Соледара действуют, особенно ночью, подготовленные профессиональные солдаты – лучше всего, что смогли собрать россияне в своей этой ЧВК", – пишет он.

Журналист уверен, что "Вагнеру" и нужны Соледар с Бахмутом, потому что Пригожин стремится на практике доказать свою "агрессивную эффективность".

Он считает, если они сейчас смогут захватить Соледар, то пути предоставит Пригожину полумиллионную армию, или даже сделать его неофициальным главой российского Генштаба, после чего в его распоряжении окажутся ресурсы министерства обороны и всей россии.

"Но не от хорошей жизни путин готов пойти на такой шаг. Проблема в том, что в этой войне ни один из штатных генералов никак не может ему показать положительного результата. Ни Герасимов, ни Шойгу, ни Суровикин, ни Росгвардия, ни Кадыров – никто. Официальные силовики оказались абсолютно бессильными. Если в этих условиях Пригожин, пришедший со стороны (или даже всплывший со дна) нужный результат даст, Путину придется ему довериться, поскольку других вариантов для него просто не остается", – пишет журналист.

Иван Яковина также описал 2 возможных варианта развития событий в случае, если ЧВК "Вагнер" захватят Бахмут и Соледар:

Дальше на Краматорск и Славянск они не пойдут. Все силы будут направлены на попытку захвата или оцепления Киева ударом из Беларуси.

Пригожин, получив под свое командование полмиллиона верных лично ему бойцов, попытается сам стать президентом россии. А путин, который во время войны ничего не выиграл и многое потерял, не сможет сохранить свою власть, из-за чего в россии может начаться гражданская война.

"Любой из этих сценариев почти наверняка приведет к завершению нынешней войны и запуску каких-то дипломатических процессов", – добавил журналист.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

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