Эти команды обязательно должен понимать каждый пес: проверьте своего любимца

Собаки не могут говорить или что-нибудь написать. Однако, чтобы вести с ними разговор, достаточно понимать своего любимца и научить его базовым командам.

Важно, чтобы собака адекватно реагировала на разные ситуации. Поскольку животное, не дрессированное, потенциально опасно для окружающих.

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Семь команд, которые должна понимать любая собака

1. Отзыв на свою кличку, имя. Важно, чтобы собака понимала, что это его имя, на которое его зовут. Привыкнуть к этому можно, если везде и всегда напоминать об этом.

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2. "Фу", или запретительная команда. Произносите четко и достаточно строго, чтобы пес понял, что хозяину не нравится его поведение. Если животное игнорирует эту команду, то стоит немного дернуть за поводок, но после этого обязательно похвалите своего любимца.

3. "Ко мне". Пес должен понимать, что его зовет хозяин. Когда животное послушалось команды, надо его погладить, дать что-нибудь вкусное. Тогда эта привычка лучше отложится у него в памяти.

4. "Рядом". Научите собаку идти рядом, поскольку это убережет вашу нервную систему во время прогулок. Не забывайте хвалить своего любимца.

5. "Отдай". Если вы приказали своей собаке "отдать", то он должен выпустить то, что у него во рту. Это важная команда, ведь во время прогулок животное может ухватить какую-нибудь гадость.

Чтобы научить эту команду своей собаке, для начала возьмите игрушку и дайте своему питомцу. Когда он ее потянет, надо сказать, чтобы он отдал. Ждите, чтобы животное ослабило хватку и бросило предмет. После этого обязательно хвалите своего любимца.

6. "Место". Если собака будет понимать эту команду, то станет более вежливой и послушной. Хозяину нужно давать команду и отводить собаку в определенное место. Когда тот понял, его можно взбодрить вкусностями. Однако без разрешения также не разрешайте уходить. Всё только по команде.

7. "Стой". Такая команда будет полезна, если животное может вмешаться в конфликт с другими животными или людьми.

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