Эти места знают все воры: где нельзя хоронить деньги дома

Часто люди не доверяют разным финансовым учреждениям и решают, что лучше всего хранить деньги дома. В таком случае стоит подумать о наиболее подходящих для этого местах.

Поскольку воры точно знают такие популярные тайники, как матрас, книги и вентиляция. Поэтому UAportal рассказывает о восьми местах, где ни в коем случае нельзя держать финансы и драгоценности в квартире и доме.

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1. Книги. Многие уверены, что воры точно не будут искать в книгах, поскольку это занимает много времени. Впрочем, это не так. В большинстве своем преступники просто выбрасывают все книги с полок на пол, которые раскроют, а деньги выпадут.

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2. Бытовая техника. Люди почему-то уверены, если спрятать деньги в морозильной камере, холодильнике, писососе или другой большой бытовой технике, то это точно убережет деньги от воров. Конечно, у воров не будет времени на то, чтобы раскручивать технику, разбирать ее, но заглянуть в нее они могут. Если воры не найдут деньги, они будут пытаться компенсировать свои усилия, разрушая ваш дом.

Также ненадежным местом для хранения денег является системный блок компьютера, аппаратура, видеотехника или мешок для сбора пыли в пылесосе.

3. Места, где храните разный хлам. Люди часто хоронят драгоценности и деньги среди разного хлама. Но воры об этих местах прекрасно знают, то начинают искать именно с этих мест.

4. Ванна и туалет. Спрятать деньги в сливном бачке – крайне плохая идея, поскольку там воры будут точно искать. Воры также знают о полках в ванной комнате, использовании баночек из-под шампуней и мыла и т.д.

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5. Вентиляция, декоративные элементы на стенах. Воры всегда осматривают зеркала, ковры и вентиляцию. Поэтому эти места точно не подходят для хранения своих сбережений.

6. Одежда. Если вы спрячете деньги в своем белье и подумаете, что воры точно не будут там копаться, то вы ошибаетесь. Карманы рубашек и джемперов, носки, нижнее белье, старая обувь, кошельки или сумки – плохие места для хранения денег.

7. Банки с крупами на кухне. Еще одним особо популярным местом, хоть и ненадежным, являются банки с сыпучими крупами. Банка с сыпучими можно открыть и высыпать содержимое через несколько секунд.

8. Под матрасом. Воры поднимают матрасы, разрезают чехлы. Такие же действия они совершают с мягкой мебелью и игрушками.

Напомним, что некоторые вещи просто запрещено одалживать соседям. Они лишают успеха и принесут финансовые проблемы и неприятности. О каких именно предметах идет речь, читайте в материале UAportal.

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