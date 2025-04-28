'Это наша священная миссия' - Ким Чен Ын подтвердил участие военных КНДР в войне в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил решение отправить войска в Россию для участия в боевых действиях против Украины, ссылаясь на положение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. В КНДР заявили, что военные были направлены в Россию "по приказу" Кима Чен Ина в соответствии с соглашением о взаимной обороне.

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"Поскольку обстоятельства соответствовали условиям применения договора о стратегическом партнерстве с Россией, товарищ Ким Чен Ын принял решение об отправке наших вооруженных сил и сообщил об этом российской стороне", - говорится в сообщении KCNA. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA).

Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских солдат в Россию "священной миссией" и заявил, что в Пхеньяне установят памятник в их честь. Кроме того, Северная Корея подтвердила участие своих военнослужащих в боевых действиях на территории Курской области.

Напомним, ранее Венс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа "абсурдным".

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