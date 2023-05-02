Евровидение 2023: когда стартует песенный конкурс и где смотреть вживую

67-й песенный конкурс Евровидения стартует 9 мая в Ливерпуле (Великобритания). В этом году конкурс примет артистов из 37 стран.

Украину на нем представит группа TVORCHI, которая сразу попадет в финал конкурса - он состоится 13 мая. TVORCHI будут выступать с песней "Heart of Steel" под номером 19. Второй полуфинал конкурса на арене Liverpool состоится 11 мая.

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В прошлом году победителем конкурса стала группа Kalush Orchestra из Украины, исполнившая песню Stefania. Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, но в результате в Украине организаторы выбрали страну для этого, которая заняла второе место. Конкурс был решен провести в Англии на арене Liverpool.

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Евровидение – это европейский песенный конкурс, который проводится с 24 мая 1956 года. Этот телевизионный конкурс организует Европейский языковой союз, а участники, избранные из вещателей-членов EBU, представляют свои страны. Исполнители и песни, выбранные для представления своих стран, выбираются примерно в середине марта и могут быть определены так, как страна считает нужным.

Правила конкурса заключаются в том, что песни должны быть оригинальными, не дольше трех минут, главный вокал должен быть исполнен вживую, а каждая страна должна иметь не менее шести исполнителей на сцене.

В двух полуфиналах в этом году ведущими будут украинская певица, композитор, участница группы The Hardkiss Юлия Санина, Ханна Веддингем – актриса, лауреат премии "Эмми" и Алеша Диксон – позу и телеведущая. А ведущим грандиозного финала станет телеведущий и комик Грэм Нортон.

Впервые во время конкурса 2023 люди, чьи страны не участвуют, смогут голосовать на платформе esc.vote.

Где смотреть открытие Евровидения 2023

Трансляция полуфиналов и финала "Евровидения-2023" в Украине пройдет на канале "Суспильне.Культура". Также будут транслировать мероприятие на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" победила в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", который проходил в Турине.

Позже Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон на аукционе за 900 тысяч долларов.

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