Федоров рассказал, сколько работников забронировали от мобилизации через Дию за неделю

В Украине упустили возможность забронировать от мобилизации работников предприятий через приложение Дия. С момента запуска функции электронного бронирования неделю назад украинский бизнес забронировал уже 34 тысячи работников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, компании подают заявления о бронировании сотрудников и получают ответ по каждому работнику отдельно.

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"Одним из самых больших запросов от бизнеса была цифровизация бронирования. Этот сервис уже почти неделю работает на портале "Дия", за это время руководители забронировали 34 тысячи работников. Услуга летает, все быстро, удобно и прозрачно, а решение длится около часа", – отметил Федоров.

Министр добавил, что сервис исключает бумажную волокиту и лишнюю бюрократию.

Напомним, ранее ТЦК дали рекомендации, как 17-летним украинцам встать на учет за границей.

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