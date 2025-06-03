Финансовая поддержка аграриев: кто из украинских селян имеет право на 30 тыс. грн

Жители Харьковской области могут получить денежную поддержку от Украинского Красного Креста совместно со Всемирной продовольственной программой. Финансовая помощь для жителей сельской местности и сельских домохозяйств.

Об этом сообщили в гуманитарной организации "Общество Красного Креста Украины". Там отметили, что программа направлена на поддержку развития частных хозяйств. Финансовая помощь предусмотрена для людей, занимающихся разведением скота, пчеловодством, выращиванием садов или переработкой сельскохозяйственной продукции.

Инициатива охватывает Савинскую и Барвенковскую территориальные общины Харьковской области. В частности, в рамках Барвенковской общины она будет действовать в Барвенкове и пяти старостинских округах: Подоловском, Ивановском, Новониколаевском, Григоровском и Богодаровском.

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Получить выплаты смогут граждане, относящиеся к социально уязвимым категориям, в частности:

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры.

Как получить финансовую и материальную помощь

В рамках программы предусмотрено оказание поддержки в размере, эквивалентном 29 тысячам гривен на одно домохозяйство. Помощь может предоставляться в виде следующих комплектов:

для устройства теплиц (тепличная конструкция с системой капельного полива);

для мелкой механизации (мотоблок или тележка);

для садоводческих работ (емкости для воды, насосное оборудование).

Также возможно предоставление денежных выплат для поддержки животноводства, пчеловодства и переработки агропродукции.

Кроме материальной помощи, участники программы смогут воспользоваться консультациями специалистов, пройти обучающие сессии и получить сопровождение специалистов, которые будут контролировать результативность оказанной поддержки.

Участие в программе полностью бесплатное. Однако, как отмечается в сообщении, если вы уже получали подобную помощь в течение последних шести месяцев, вас могут не допустить к участию из-за проверки на дублирование.

Контакты горячих линий для консультаций:

Всемирная продовольственная программа: 0 800 600 122

Украинский Красный Крест: 0 800 332 656

Харьковское областное отделение Красного Креста: 0 800 332 402

Линия добродетели УЧХ: 0 800 357 100

Напомним, ранее мы рассказывали, что UNHCR выплатит 11 тысяч гривен украинцам.

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