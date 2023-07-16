Где можно и нельзя гладить кошку: вы даже не догадывались

Кошки терпеть не могут, когда их гладят в определенных местах. Однако не все владельцы этих животных знают, что их следует избегать. Иначе кошка может отомстить, укусить или выпустить когти.

Как пишет издание Sante Plus, коты очень требовательны к объятиям и прикосновениям. Например, не нужно прикасаться к животу или хвосту.

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Очень часто ваши тактильные подходы к коту спонтанны и безвредны. Однако у вашего кота не обязательно такое же восприятие, как у вас: если он ест, спит или играет, он не хочет, чтобы вы его беспокоили.

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Первое, что нужно помнить, это то, что кошка, как и любое другое дикое животное из семейства кошачьих, является одиночным животным. Конечно, одомашнивание изменило их социальное поведение. В наши дни большинство кошек терпят человеческие ласки и ласки, но в меру. Их инстинкт самосохранения до сих пор на высоком уровне.

Поэтому, если вы действительно хотите ладить со своей кошкой, вы должны научиться определять язык ее тела, чтобы знать, нравятся ли ваши знаки нежности или нет. Прежде всего следует обратить внимание на следующие признаки: стоячие уши, приподнятые голова и хвост, расслабленное положение тела, мурлыканье.

В общем, кошки подозрительны и пугливы, но имеют очень острый защитный инстинкт. Если вы будете волноваться рядом с животным, оно может почувствовать себя так же. Не стоит нападения на кота врасплох, лучше выберите нежный и деликатный подход.

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Золотое правило: вы должны приручать друг друга. Дайте кошке пора познакомиться с вами и лучше наблюдайте. Так животное сможет проанализировать каждое ваше движение. Очень часто она сама попросит у вас ласки.

Какие части тела кошек нельзя гладить?

Будьте осторожны, даже если кошка кажется расслабленной, восприимчивой и счастливой, есть определенные области, которые вы никогда не должны гладить: живот, усы, лапы и хвост. Это самые чувствительные части тела кошек. Если вы прикасаетесь к ним, то животное может отреагировать агрессивно.

Еще одно эмпирическое правило: когда вы начинаете гладить кошку, разговаривайте с ней спокойно и нежно, используя ласковый язык. Начните с поглаживания головы, нежно массируя верхушку, затем кончиками пальцев затылок. Также можно погладить верхнюю и среднюю часть спины.

Но следите за действиями кошки. В любой момент она может втянуться и стать более напряженной. Эти признаки могут вас насторожить, в частности, задирание хвоста, быстрые движения, изгиб туловища или открытие рта. Увидев хотя бы одну, стоит остановиться, ведь вы начинаете раздражать животное.

Конечно, если он спит, ест или пользуется лотком, вы никогда не должны его беспокоить. Всегда лучше, если животное начнет общение с вами самое, чем вы попытаетесь приблизиться к нему напрямую.

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Лучшие места, где можно погладить кошку

1. Председатель. Любимое место кошачьих – между глазами и ушами. Кошки в этой части имеют обонятельную железу, которую они используют, чтобы метить людей и предметы. Стимулируя эту область и позволяя отметить себя, вы укрепляете положительную связь между вами.

Не стесняйтесь гладить ее по щекам и по макушке. Вы также можете нежно коснуться подбородка, это нравится кошкам. Если он больше прижимается к вам, значит, он чувствует себя прекрасно и все еще стремится к большему.

2. Спина. Чаще коты любят, когда их гладят по спине. Эта область также считается самой безопасной для них, если вы гладите в направлении роста волос.

3. Грудь. Эта область также является одной из любимых кошек. Еще нужно, конечно, чтобы животное полностью доверяло вам, потому что чужому человеку оно не позволит. Если кошка подставляет грудь и живот, чтобы ее погладили, это подлинный знак доверия к своему хозяину.

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