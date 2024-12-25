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Где находится самая красивая новогодняя елка 2024 в мире и как она выглядит (фото)

Анастасия Крыщук

Где находится самая красивая новогодняя елка 2024 в мире и как она выглядит (фото)
Елка в Польше признана самой красивой в мире. Источник: inPoland

Елка, украшающая Главную площадь Кракова, была признана самой красивой в мире. Она превзошла своих конкурентов из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро.

В рейтинг британского портала Timeout попала елка, стоящая на центральной площади Кракова (Rynek Główny). Об этом пишет inPoland.

Живая елка из польского города победила в соревновании, оставив позади другие деревья из разных стран.

Краковская елка украшена 26 тысячами энергосберегающих лампочек, которые меняют цвета. Кроме нее, в городе можно увидеть и другие впечатляющие искусственные елки, расположенные на Rynku Podgórskim, возле Национального музея, Центральной площади и площади Всех Святых. Эти праздничные деревья будут радовать местных жителей и туристов до 2 февраля.

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Вот список самых красивых елок мира:

  • Краков, Польша
  • Губбио, Италия
  • Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк
  • Вильнюс, Литва
  • Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро
  • Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия
  • Сокало, Мехико
  • Пуэрта дель Соль, Мадрид
  • Страсбург, Франция
  • Трафальгарская площадь, Лондон

Мэрия Кракова отметила, что во время праздничного сезона город привлекает множество туристов благодаря рождественской ярмарке и яркой иллюминации на улицах. В этом году главная тема украшений вдохновлена Вавельскими гобеленами. В Кракове можно увидеть сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку на Новый Год-2025 и какие цвета не понравятся символу года.

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