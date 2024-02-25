Гиены-людоеды терроризируют город в Кении

Жители округа Киямбу в Кении живут в страхе из-за ужасающих нападений гиен-людоедов. За последний год хищники убили троих детей, одного взрослого и совершили множество нападений на людей.

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Последний трагический эпизод произошел 3 января. 10-летний Деннис Тию был атакован гиенами, когда шел с друзьями. "Другие мальчики смогли убежать, но он споткнулся. Гиены потащили его в кустарники и сожрали", — рассказал отец ребенка в комментарии The Star.

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Это не первый подобный случай. В ноябре 2023 года 10-летний Эммануэль Каманде был убит гиенами, когда возвращался из школы с сестрами. "Мы нашли только окровавленную одежду и несколько частей тела", — сообщил родственник ребенка.

Гиены не боятся заходить в деревни и нападать на людей. 42-летняя Беатрис Вайриму была атакована, когда вышла из магазина с сыном. Женщина получила серьезные травмы лица, но смогла спастись.

Семьи жертв умоляют правительство Кении принять меры по борьбе с гиенами. Люди живут в страхе и не могут безопасно передвигаться по своей земле.

Проблема также негативно повлияла на экономику региона. Владельцы предприятий вынуждены сокращать часы работы, чтобы люди не рисковали, возвращаясь домой поздно. Школы также изменили режим работы, чтобы учащиеся не ходили по улицам в темное время суток.

В феврале глава округа Киямбу пообещал принять меры. По его словам, охотники будут отлавливать гиен и переселять их в национальный парк Ол-Доне-Сабук, подальше от человеческих поселений.

Напомним, косатки стали чаще нападать на лодки и начали обучать своих сородичей.

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