Государственная выплата 13 тыс. грн для детей: кто имеет право и как получить средства

Дети в возрасте до 18 лет имеют возможность получить финансовую помощь в размере 13 000 грн. Эти средства направлены на обеспечение психологической поддержки и укрепления жизнестойкости тех, кто испытал последствия войны и вооруженного конфликта в одном из районов Луганской области.

Информацию об этом обнародовала Горная городская военная администрация Северодонецкого района. Начата выплата единовременной финансовой помощи для поддержания психологического состояния, развития эмоциональной стойкости и адаптации пострадавших от войны детей.

Эта инициатива реализуется в рамках социальной программы "Милосердие", принятой Горной городской территориальной общиной на 2024-2027 годы.

Как отмечается в сообщении, финансовую поддержку в размере 13 000 грн могут получить дети из Горной общины, подвергшиеся последствиям боевых действий.

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Право на выплату имеют несовершеннолетние, официально имеющие статус пострадавших в результате войны, подтвержденный соответствующими решениями или распоряжениями.

Как подать заявку и какие документы нужны?

Для получения финансовой помощи необходимо подготовить пакет документов, в который входят:

заявление от родителя или официального представителя ребенка;

копия паспорта заявителя;

копия идентификационного кода заявителя;

копия выписки из реестра территориального общества заявителя;

копия выписки из реестра территориального общества ребенка (для детей от 14 лет);

копия справки о взятии на учет внутриперемещенных лиц (при наличии);

копия документа об опеке/попечительстве (если обращается законный представитель);

копия решения или распоряжения о предоставлении ребенку статуса пострадавшего в результате войны;

копия банковской справки с реквизитами счета заявителя;

письменное согласие на обработку персональных данных.

Все документы должны быть заверены должным образом.

Заявку необходимо отправить через отделение "Укрпочты" по адресу: Горная городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области, а/я 527, г. Терновка, Павлоградский район, Днепропетровская область, 51500.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:066-982-54-84, 095-190-43-27

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить 54 тыс. грн и как подать заявку.

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