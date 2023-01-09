Гражданство Колумбии, виллы в Испании, Италии: что известно о начальнике пресс-секретаря управления ГНСУ, оскандалившейся фото в Париже во время войны

Скандальные подробности о генерал-майоре Сергее Муле уже наполнили сеть. Он является начальником Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь которого Иванна Плантовская накануне опозорилась на всю страну.

Мул совсем недавно попал в поле зрения правоохранителей, об этом в Facebook обратил волонтер Андрей Боечко. По его словам, ДБР во время обысков у начальника Южного регионального управления ГНСУ генерал-майора Сергея Мула нашло: незадекларированное здание стоимостью $6 млн, 40 млн грн. наличными и иностранную валюту.

"В ходе обыска собственной квартиры (г. Одесса) было обнаружено $587 тыс. и €380 тыс. Кроме этого, документы о собственности в Италии и Испании и счета на $16 млн в иностранных учреждениях", – отметил Боечко.

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В дополнение к этому у Мула обнаружили паспорт гражданина Колумбии по имени Хорхе Фернандес 25.06.1973 г.р., а также крупную сумму наличных в евро, долларах и белорусских рублях, три банковские карты, одна из них – швейцарского Credite Suisse, написал волонтер.

По данным НАБУ, в конце декабря 2022-го Сергею Мулу сообщили о подозрении в том, что он не задекларировал здание стоимостью 1,5 млн грн. в пригороде Киева. Его действия квалифицировали по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

"По слухам, Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос". "Говорили, что его просто переведут начальником в другое региональное управление, но затем прошли обыски. Его должны были представить, как нового руководителя ГНСУ в Харькове, уже был приказ . А Вавренюк должен был ехать в Одессу на его место. Сейчас Ил в отпуске, он не арестован", - написал волонтер Андрей Боечко.

Впоследствии общественный деятель бывший нардеп Борислав Береза дополнил скандальную историю Сергея Мула. Он рассказал о том, что внимание к Начальнику Южного регионального управления ГНСУ генерал-майору Сергею Мулу было привлечено благодаря скандалу с пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванны Плантовской.

"Так вот сейчас у Мула подозрение от НАБУ за незадекларированный дом. Еще на момент обысков у Мула в Одессе, а это было больше года назад, выяснилось, что бравый генерал-майор проживал в квартире... Грановского, партнера Кауфмана. Это именно их еще 5 декабря задержало НАБУ. Кауфман - один из самых влиятельных людей в Одесской области и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine. И человек не чужд Офису президента", - написал Береза.

Береза отмечает, что Мула на должность назначили Слюсарев/Сушко. А член политсовета "слуг" Вадим Слюсарев – кум Пшонки младшего, а сейчас перекупил у Мураева канал "Наш".

"С этим буду разбираться. Мне казалось, что канал "Наш" под санкциями. Тогда интересно зачем его было покупать? Хотя как завели под санкции, так и выведут. А еще один "слуга" Паша Сушко – влиятельный нардеп ВР. В начале декабря Мула задержала местная полиция в хлам пьяным за рулем посреди ночи. Говорят, с ним была привлекательная женщина. Дело замяли. И да, - Иванна Плантковская его пресс-секретарь. Но это же случайное совпадение. – добавил Борислав Береза.

Свою реакцию на ситуацию также дал советник Председателя Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Богданов.

"Сам Сергей Мул еще более интересный персонаж. Начальник барышни. 29 лет в пограничной службе. С 1994 года. 6 лет возглавлял Киевское направление. Затем возглавил самое жирное – южное. Очень "опытный и успешный" менеджер. Всем всегда был полезен. А еще он доктор психологических наук с 2016 г. Тема диссертации: "Психология готовности офицера-пограничника к выполнению служебных обязанностей [...] 30 лет человек на службе. А сжегся и стал знаменитым из-за идиотки", – говорит Богданов.

Напомним, пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что во время войны кичилась роскошной жизнью.

Девушка показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов. После того как на пресс-офицершу обратили внимание в сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и tiktok, но пользователи соцсетей сохранили скриншоты.

Конечно, украинцы возмутились неуместными во время войны снимками и написали немало гневных и саркастических комментариев.

Ранее дочь Медведчука Дарья попала в скандал в Москве. Девушку заподозрили в фальсификации документов, ей направили сообщение об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы".

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