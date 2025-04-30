Холод отходит, но летней погоды придется подождать: прогноз от Наталки Диденко

На этой неделе в Украине ожидается постепенное прекращение заморозков и незначительное потепление.

Об этом на своей странице в Facebook написала метеоролог Наталья Диденко. "Морозы будут постепенно отходить, а днем воздух станет теплее", – отметила она.

Впрочем, как подчеркивает синоптика, возвращение температур до летних +27 градусов, как было недавно, пока не прогнозируется. "Весна будет спокойной и приятной", – подытожила Диденко.

Украину ожидает постепенное потепление

О приближении более теплой погоды сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели в стране будет еще держаться прохлада, однако уже ближе к середине недели температурные показатели приблизятся к климатической норме для конца апреля.

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В связи с влиянием арктического воздуха в ночные и утренние часы возможны заморозки, а днем температура будет оставаться ниже сезонной нормы. Однако с середины недели ожидается смена погодных условий – станет заметно теплее и весна вернет свои привычные черты.

Кибальчич также отметил, что в течение недели в отдельных регионах возможны осадки разной интенсивности, что связано с действием атмосферных фронтов и зонами пониженного давления.

На сегодня, 29 апреля, на большинстве территории Украины будет преобладать малооблачная и сухая погода. На северо-востоке страны возможны порывы ветра до 15–17 м/с. Днем температура воздуха будет составлять от +13 до +18 °C, а в юго-западных регионах ожидается до +23 °C.

Раньше мы рассказывали, когда отступят заморозки.

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