Хозяйки объяснили, почему оладьи могут не подняться: кухонные секреты

Оладьи – популярное блюдо, которое готовит немало украинских семей. Впрочем, иногда блинчики не получаются рыхлыми, а становятся взбитыми и жесткими.

Опытные хозяйки имеют свои секреты по поводу того, как правильно готовить это блюдо. Проблема с рыхлостью оладий может возникать из-за нескольких факторов.

В частности, важно обратить внимание на температуру. Все ингредиенты теста должны быть одинаковой температуры.

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Перед тем, как замешивать тесто, следует подержать ингредиенты при комнатной температуре. Холодные яйца и кефир могут повлиять на воздушность оладий, сделав их взбитыми.

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Также важно оставить тесто после затворения на 20-30 минут. Если сразу начать жарить оладьи, они могут получиться жесткими.

Не стоит забывать о добавлении дрожжей, соды или разрыхлителя. Эти составляющие позволят тесту хорошо подняться.

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