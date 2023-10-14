Хозяйки рассказали, как с помощью одного бюджетного средства до блеска отмыть всю ванну

Светящиеся унитазы и раковины не обязательно требуют расходных химических средств. Опытные хозяйки знают, как получить идеальную чистоту ванной с помощью простого и бюджетного раствора, сообщает Ukr.Media.

Мы поделимся в этой статье эффективным методом, который гарантированно оставит вас пораженным чистотой вашего санузла. Главное преимущество состоит в том, что вы можете выполнить эту процедуру, используя доступные компоненты, которые, вероятно, уже у вас дома. Вам понадобится пульверизатор и несколько простых ингредиентов: уксус, шампунь или ополаскиватель, содержащий силиконы. Силиконы важны, поскольку они помогают создать блестящую поверхность.

Возьмите пустую емкость с пульвелищатором и налейте в нее уксус. Добавьте 50 мл любого шампуня или ополаскивателя, содержащих силиконы. Эти компоненты образуют мощный и эффективный раствор для уборки. Теперь хорошо встряхните емкость с раствором, чтобы все ингредиенты тщательно смешались. Помните, что из-за шампуня раствор может образовывать пену, и это нормально. Распылите подготовленный раствор на поверхность унитаза и раковины, равномерно распределяя его по всей площади. Убедитесь, что все загрязнения и известковые отложения покрыты раствором. Оставьте его на поверхности на 20 минут, чтобы активные компоненты справились с грязью и известковыми налетами.

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После 20 минут возьмите влажную губку или тряпку и осторожно протрите поверхность унитаза и раковины. Вы заметите, как легко снимаются все загрязнения и налет, оставляя за собой сияющий блеск. Результат вас приятно удивит. Для достижения чистоты и блеска в вашей ванной комнате вам не нужны дорогостоящие химические средства. Этот простой раствор из уксуса и силиконового шампуня позволит вам получить впечатляющий результат без больших затрат.

Напомним, мы уже писали, как улучшить процесс уборки.

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