Идеально для осенних вечеров: глинтвейн с кофе и корицей
Глинтвейн по рецепту от Shuba – безупречный напиток для прохладной поры. Он взбодрит и загреет.
Ингредиенты:
Вино красное сухое – 750 мл
Лимон – 1/2 шт.
Апельсин – 1 шт.
Кофе эспрессо – 35 мл
Сахар – 100 г
Гвоздика – 3 шт.
Корица молотая – по вкусу
Мускатный орех молотый – по вкусу
Читайте также: Как приготовить тыквенный сок, как в фильме Гарри Поттер
Способ приготовления:
1. Приготовьте эспрессо.
2. Лимон и апельсин нарежьте слайсами.
3. Смешайте в кастрюле вино, кофе, слайсы лимона, апельсина, сахар, корицу, мускатный орех и гвоздику.
4. Поставьте на средний огонь, но не доводите до кипения.
5. Разлейте по чашкам и подавайте.
Советуем также обратить внимание на рецепт морковного сока на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!