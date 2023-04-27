Идеально сохранившуюся деревянную маску начала третьего века нашли археологи в Японии: как выглядит

В Японии найдена деревянная маска в возрасте 1800 лет, которую, вероятно, использовали на сельскохозяйственных фестивалях. Находка датируется началом третьего столетия. Ее обнаружили среди развалин Ниши-Ивата в префектуре Осака, Япония.

Об этой находке объявил Центр культурного наследия Осаки. Как сообщает местное издание TBS NEWS, эксперты считают, что артефакт имел важное значение на влиятельных сельскохозяйственных фестивалях, организованных влиятельными людьми того времени.

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Деревянная маска, высеченная из кедрового дерева, имеет размеры около 30 см в высоту и 18 см в ширину. На ней вырезаны два отверстия для глаз, отверстие для рта и перфорированное отверстие, которое, вероятно, держало веревку для крепления маски на лице.

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"Маску нашли в осадочных отложениях на глубине 2,9 метра от поверхности земли. Ее обнаружили рядом с обломком деревянного ведра для воды и сожженным деревянным предметом в форме мотыги. Эксперты считают, что эти три предмета вполне могли быть представлены на сельскохозяйственных фестивалях", – говорится в сообщении.

Ученые предположили, что маску могли использовать в церемониальных ритуалах во время значительных сельскохозяйственных праздников около 1800 лет назад, в эпоху Яйои. За это время Япония перешла к оседлому сельскохозяйственному обществу, используя методы земледелия, завезенные из Кореи в регион Кюсю.

Директор исследовательского центра Макимукугаку отметил, что маску, вероятно, демонстрировали на фестивалях, потому что она слишком тяжела для ношения.

"Я считаю, что маска представляла "дух головы", который, как считалось, был богом в форме человека и представлял авторитет Окими", – сказал он.

Окими – это титул правителя королевства Ямато, политического союза могущественных семей с центром в современной префектуре Нара, правившего с третьего по седьмой век.

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