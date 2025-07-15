Или работай, или покидай страну: Германия планирует ужесточить требования к украинским беженцам

С 2026 года в Германии планируется заменить программу социальных выплат Bürgergeld на базовый доход с новыми, более жесткими требованиями к получателям. Это будет касаться и украинских беженцев, которые должны будут выполнять трудовые обязанности, чтобы иметь право на получение помощи.

Как сообщает Deutsche Welle, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: "Люди, которые могут работать, должны работать". Согласно обнародованным планам:

с 2026 года правительство Германии планирует заменить текущую систему социальной помощи на базовый доход, который будет предоставляться только тем, кто действительно нуждается в поддержке государства;

требования к получателям помощи станут более строгими – это будет касаться как обязанности искать работу, так и правил, регулирующих расходы на жилье. В частности, могут быть введены ограничения на максимальный размер арендной платы или проверка реальной площади жилья;

лица, которые имеют возможность работать, но уклоняются от официального трудоустройства или работают нелегально, могут лишиться права на помощь.

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Программа Bürgergeld также распространяется на украинских беженцев, получивших временную защиту в Германии. Сейчас эти выплаты получают сотни тысяч человек, не имеющих достаточного дохода для покрытия основных потребностей. Однако теперь они оказываются под новыми ограничениями: им будет необходимо более активно искать работу, чтобы сохранить право на получение помощи.

В 2024 году Германия потратила более 7 миллиардов евро на программу Bürgergeld. Канцлер убежден, что внедрение базового дохода позволит сэкономить от 1 до 2 миллиардов евро ежегодно. Правительство стремится гарантировать, что выплаты получают именно те, кто не имеет других источников дохода, а не те, кто уклоняется от официального трудоустройства.

Фридрих Мерц подчеркивает важность поэтапного внедрения реформы, подчеркивая, что помощь будет предоставляться только тем, кто в ней действительно нуждается. Он также отметил, что не исключает возможность увеличения размера выплат для лиц, внезапно потерявших работу, чтобы помочь им быстрее восстановить финансовую стабильность.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Германия планирует существенно сократить выплаты украинским беженцам.

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