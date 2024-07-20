Ирина Фарион умерла после того, как в нее стреляли во Львове: все подробности (фото, видео)

В ночь на 20 июля в больнице скончалась украинский языковед, доктор филологических наук, народный депутат Украины VII созыва Ирина Фарион. В нее в упор выстрелил неизвестный мужчина на улице во Львове, после чего женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, Ирина Фарион скончалась в больнице. "Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью", – добавил он.

Смерть Фарион подтвердила и руководительница анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец. По ее словам, жизнь языковеда оборвалась 19 июля в 23:20.

В соцсетях показали видео, как полиция якобы задержала мужчину, подозреваемого в убийстве языковеда.

Убийство Ирины Фарион, известно:

В пятницу, 19 июля, около 19:30 произошла попытка нападения на Ирину Фарион во Львове, неподалеку от ее дома на улице Масарика, которая была госпитализирована в критическом состоянии в Больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова на улице Миколайчука в 19:40. с огнестрельным ранением головы. Информацию об этом случае подтвердила представитель ВО "Свобода" Кристина Равлюк, а позже и полиция Львовской области.

Раненую Фарион госпитализировали. Источник: t.me/tplviv

Раненую Фарион госпитализировали. Источник: https://t.me/zahidwtf_official

По данным правоохранителей, в 19.30 поступило сообщение на линию 102 о стрельбе на улице Масарика, во время которой пострадала 60-летняя львовянка, которую с ранением головы госпитализировали. Она находится в реанимации, и ее состояние описывают как тяжелое, информацию о подробностях не разглашают с учетом медицинской этики.

Раненую Фарион госпитализировали. Источник: t.me/tplviv

Во Львове была введена специальная полицейская операция с целью задержания нападающего.

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в 21.00 отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно информируют его о ситуации.

В 21:40 медики завершили операцию Ирины Фарион и перевели ее в реанимационное отделение, где проходили мероприятия по спасению. Состояние раненой было тяжелым, даже критическим. Правоохранители объявили о розыске молодого человека, который в течение последней недели замечался у места происшествия. В настоящее время ведутся меры по его задержанию.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Источник: t.me/tplviv

Кто такая Ирина Фарион

Ирина Фарион, родившаяся 29 апреля 1964 года во Львове, известная языковед и политик, профессор Национального университета "Львовская политехника". Она активно занималась политической деятельностью как член политсовета ВО "Свобода" и была депутатом Львовского областного совета дважды, а также народной депутатом Украины VII созыва (2012-2014).

С 2013 по 2019 годы Ирина Фарион вела телепроект "Величие личности" на парламентском канале "Рада", посвященный изучению и популяризации выдающихся фигур украинской истории, культуры и политики, насчитывавший 160 программ.

Также она является основательницей и автором проекта "Ген украинцев" (2019-2023) на львовском телеканале НТА и вела два YouTube-канала: Iryna Farion и Студия Фарион, где начаты проекты "Противанглизм", "ПолитОбзор" и "Курсы по культуре украинского языка" ".

В сентябре 2023 года Ирина Фарион сделала скандальное заявление, вызвавшее широкую реакцию общественности и властных структур, которая повлекла за собой открытие Службой безопасности Украины дела по четырем статьям Уголовного кодекса. Это привело к временному увольнению ее с должности профессора во Львовской политехнике. Однако недавно суд решил восстановить его в должности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!